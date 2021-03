Calano ovunque i contagi (a Brescia 601), ma anche i tamponi

(red.) Meno tamponi e meno contagi. Domenica 28 marzo sono stati 3.520 i nuovi casi di coronavirus nella nostra regione (sabato erano 4.884), a fronte di 43.334 tamponi effettuati (erano 61.469). Il tasso di positività è risalito all’8,1% (era al 7,9%). I decessi sono stati 75 (erano 102) e portano il totale dei morti per Covid nella nostra regione a quota 30.462. I malati in terapia intensiva sono 868 (+16), mentre le persone ricoverate in reparti non intensivi sono 7069 (-55).

E’ migliorata anche nel Bresciano questa domenica la situazione dei contagi con 601 nuovi casi dai 941 di sabato, anche se è noto che pure i tamponi effettuati sono diminuiti.

A livello nazionale i nuovi contagi di questa domenica 28 marzo sono stati 19.611 (sabato erano 23.839) e 297 i morti (venerdì 380). Il totale ufficiale delle vittime dall’inizio della pandemia in Italia (febbraio 2020) è di 107.933. Meno contagi, ma in calo anche i tamponi: domenica sono stati 272.630 i tamponi molecolari e antigenici effettuati, contro i 354.952 di sabato. Il tasso di positività è risalito al 7,2% contro il 6,7% del giorno precedente.

I nuovi casi lombardi divisi per provincia:

Milano: 1.146;

Bergamo: 327;

Brescia: 601 (erano 941 );

Como: 154;

Cremona: 152;

Lecco: 124;

Lodi: 57;

Mantova: 277;

Monza e Brianza: 164;

Pavia: 212;

Sondrio: 95;

Varese: 134.