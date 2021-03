Provaglio d’Iseo, tamponi rapidi a prezzo calmierato alla farmacia comunale

(red.) E’ partita questo sabato presso la farmacia comunale di Provezze (comune di Provaglio d’Iseo) la campagna di esecuzione dei test antigenici rapidi per la rilevazione del virus Covid-19. Il nuovo servizio per la sorveglianza della diffusione del virus pensato nei giorni scorsi dall’amministrazione comunale, ha incassato il parere favorevole della farmacia di Provezze che si è tempestivamente accreditata presso la Regione Lombardia e sarà in grado di eseguire tamponi antigenici rapidi per i cittadini di Provaglio.

Tre sono le modalità per prenotare il tampone: telefonicamente chiamando il numero dedicato 030.9823676, attraverso il sito internet del comune o inviando una email a farmaprovezze@gmail.com fornendo i propri dati personali, il codice fiscale, un recapito telefonico e una email. La farmacia comunicherà il giorno e l’ora stabiliti per il prelievo del campione e, una volta effettuato il test, il risultato in tempo quasi reale, 20 minuti circa.

In caso di esito positivo il cittadino dovrà effettuare il tampone molecolare e il farmacista comunicare la positività all’Ats competente per territorio.

Il tampone rapido antigenico avrà un costo di 25 euro.

Per gli studenti di età compresa tra i 14 e i 19 anni il test sarà effettuato in modo gratuito con costi a carico del Sistema Sanitario Nazionale; è necessario però collegarsi e prenotarsi attraverso il portale regionale.

L’amministrazione comunale ha deciso di andare oltre e, attraverso una convenzione approvata dalla giunta, di farsi carico dell’intero costo dell’esecuzione del tampone anche per i bambini e le bambine dai 3 ai 14 anni oltre che di compartecipare la spesa in modo che per tutti i cittadini residenti a Provaglio d’Iseo, che abbiamo più di 19 anni, il costo del tampone sia pari a 15 euro.

“Ci piace pensare che servizi sociali voglia dire soprattutto servizi alla persona e prevenzione” commenta Lino Albertelli, assessore ai servizi Sociali. “Questa collaborazione con la Farmacia comunale va esattamente nella direzione di aiutare i cittadini provagliesi, partendo dai più giovani, che sono e saranno il futuro della nostra comunità”. I prelievi verranno effettuati il sabato dalle 9.30 alle 13.30.

“Per l’esecuzione dei tamponi ci avvarremo della collaborazione e del supporto di personale sanitario specializzato”, afferma la Dr.ssa MariaStella Caly titolare della farmacia comunale. “I test saranno svolti in modalità drive-through grazie al posizionamento di un gazebo nello spazio immediatamente adiacente la farmacia”.

Per non creare intralci al traffico e non occupare spazi privati 6 postazioni di parcheggio verranno utilizzate come area dedicata al transito prenotati.

“Invitiamo ad usufruire di questa opportunità”, dice il sindaco Vincenzo Simonini, “nella speranza che ci sia sempre meno bisogno di ricorrere a questi servizi e che presto si possa risolvere nel modo migliore il difficile momento che stiamo vivendo per tornare ad una vita il più possibile normale”.