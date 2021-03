Coronavirus, Lombardia (e Brescia) in zona rossa fino al 13 aprile

(red.) Fino al prossimo 13 aprile, quindi almeno per altre due settimane, Brescia e provincia (come la Lombardia) resterà in zona rossa dal punto di vista delle misure anti-contagio necessarie per evitare la diffusione del nuovo coronavirus. E’ quanto è stato stabilito ieri, venerdì 26 marzo, dalla consueta cabina di regia per il monitoraggio settimanale evidenziando come l’incidenza in tutta la Lombardia sia ancora alta, come la pressione sugli ospedali tra ricoveri ordinari e terapie intensive. Nel frattempo, sempre ieri, venerdì, a Brescia città è stato fatto il punto della situazione tra misure sanitarie e disposizioni di sicurezza con il comandante della Polizia locale Roberto Novelli e la consigliera comunale delegata alla Salute Donatella Albini.

Per quanto riguarda le restrizioni, sono state prorogate anche per questo fine settimana, tra oggi, sabato 27 e domani, domenica 28 marzo, le due ordinanze del sindaco Emilio Del Bono ormai già note. Quindi, tra le 10 e le 22 il divieto di consumare cibi e bevande in centro storico e la chiusura fino alle 7 di lunedì 29 marzo del parco Castelli, Campo Marte, parco delle Stagioni, quelli Ducos 1 e 2 e il parco Sant’Antonino. Lo stesso comandante ha voluto tracciare un bilancio delle attività di sicurezza condotte, parlando di 138 persone controllate e solo 7 multe emesse nel fine settimana scorso tra sabato 20 e domenica 21 marzo.

La consigliera Albini, invece, si è soffermata sulla curva del contagio in città e sulla campagna di vaccinazione. Per quanto riguarda la seconda, durante la settimana si è registrata un’accelerazione della somministrazione agli over 80, tanto che a martedì 23 marzo erano 8.507 quelli che avevano ricevuto almeno una dose – la metà a fronte dei 17 mila over 80 cittadini – mentre 1.523 hanno ricevuto anche il richiamo. Di conseguenza, mancano quasi 9 mila anziani che si sono già prenotati e sono in attesa. Guardando ai numeri del contagio, si sono ridotti quelli che sono in isolamento obbligatorio, ma anche in fiduciario e a livello cittadino non si registra più l’andamento del boom dei nuovi casi. Di certo, però, l’età media dei nuovi casi positivi è di circa 45-49 anni, che evidenzia come le attività produttive siano aperte.