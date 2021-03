Stabili in tutta Italia (anche a Brescia) i dati sui contagi

(red.) Venerdì 26 marzo sono stati 5.077 i nuovi casi di coronavirus nella nostra regione (giovedì erano 5.046), a fronte di 60.804 tamponi effettuati (erano 59.626). Il tasso di positività resta stabile all’8,3% (era all’8,4%). I decessi sono stati 100 e portano il totale dei morti per Covid nella nostra regione a quota 30.285. I malati in terapia intensiva sono 848 (+3), mentre le persone ricoverate in reparti non intensivi sono 7.111 (-21).

Anche a Brescia la situazione dei contagi è rimasta sostanzialmente stabile, sia pure con un incremento da 623 a 696 nuovi casi agli Spedali Civili. Nell’ultima settimana si è registrato un lieve calo del numero di ricoveri di pazienti positivi Covid, che giovedì mostrava 477 posti letto occupati mentre venerdì sono 464 i pazienti ricoverati, di cui 45 in terapia intensiva. Si mantiene alta la pressione sul Pronto Soccorso, che genera un rallentamento nei tempi di ricovero e un allungamento dei tempi di attesa: nella giornata di giovedì si sono registrati 22 accessi di pazienti Covid e 101 di pazienti non Covid. Proseguono le vaccinazioni ai pazienti over 80 e l’ultima fase della somministrazione delle seconde dosi. Dalla data di apertura, alla giornata di giovedì , nelle sedi di Sarezzo, Roncadelle e Via Morelli in città, sono state somministrate complessivamente 27.117 dosi pari al 84% degli aderenti alla campagna vaccinale.

A livello nazionale i nuovi contagi di questo venerdì 26 marzo sono 23.987 (giovedì erano 23.696) e 457 i morti (giovedì 460). Il totale ufficiale delle vittime dall’inizio della pandemia in Italia è ora di 106.799. Sono stati 354.952 i tamponi molecolari e antigenici effettuati, contro i 349.472 di giovedì. Il tasso di positività è rimasto al 6,8% come il giorno precedente.

I nuovi casi lombardi divisi per provincia:

Milano: 1.460 di cui 625 a Milano città;

Bergamo: 317;

Brescia: 696 (erano 623);

Como: 427;

Cremona: 189;

Lecco: 171;

Lodi: 84;

Mantova: 287;

Monza e Brianza: 548;

Pavia: 262;

Sondrio: 66;

Varese: 472.