Pazienti fragili, Asst Garda inizia le vaccinazioni da lunedì 29 marzo

(red.) Mentre la Regione Lombardia ha annunciato l’inizio delle vaccinazioni per i pazienti fragili da metà aprile, Asst Garda informa che avvierà da lunedì 29 marzo, utilizzando un proprio canale di prenotazione riservato, la vaccinazione anti-covid19 delle persone con elevata fragilità o disabilità grave, secondo quanto definito dal Ministero della Salute. Si tratta complessivamente di oltre 9.000 cittadini, pazienti già in carico alle strutture aziendali e per alcune categorie anche i caregiver, per i quali la prenotazione verrà effettuata telefonicamente da Asst Garda.

La chiamata avverrà in ordine graduale prevedendo inizialmente i pazienti estremamente vulnerabili con grave compromissione dello stato di salute che verranno vaccinati nei primi giorni della prossima settimana.

Asst Garda comunicherà direttamente il giorno, l’ora dell’appuntamento e le modalità per l’accesso alla vaccinazione che verrà somministrata principalmente presso gli Hub vaccinali attivati e per alcune patologie presso i presidi ospedalieri aziendali.