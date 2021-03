Coronavirus a Brescia, altri 20 decessi. Sono oltre 100 in una settimana

(red.) Altre 20 vittime dovute al Covid-19 in provincia di Brescia nelle ultime 24 ore precedenti a venerdì 26 marzo, anche se molte di queste sono risalenti al periodo dal 20 al 25 marzo. Sono i dati diffusi ieri, giovedì 25, dall’Ats di Brescia (nessun decesso, invece, in Valcamonica) incrociati con quelli dei nuovi casi di contagio registrati nel territorio regionale e bresciano. Ma i bollettini quotidiani giorno per giorno stanno anche indicando come ormai nella nostra provincia il picco sia stato superato e l’incidenza dei nuovi casi sia in calo.

L’indice di contagio Rt a Brescia è calato allo 0,83 e l’incidenza dei nuovi casi (il superamento dei 250 ogni 100 mila abitanti porta alla zona rossa automatica) è scesa a 388 ieri, ma a fronte di quasi 600 delle scorse settimane. Mentre lo stesso dato in Lombardia è di 293 e per questo motivo anche la prossima settimana – si attende oggi l’ufficialità – la regione resterà in zona rossa. Tuttavia, si deve ancora raggiungere il picco per quanto riguarda le strutture sanitarie, generalmente di qualche settimana in avanti rispetto a quello dei nuovi casi.

E di conseguenza anche dei decessi. Come detto, sono 20 i bresciani che non ce l’hanno fatta nelle ultime ore a superare la malattia da Covid, spesso aggiunta ad altre patologie. Tra le vittime, due si sono registrate in città e altre due a Palazzolo, gli altri nel resto della provincia. Sono oltre 100 i deceduti in una settimana e portando la conta a 3.950 dall’inizio della pandemia.