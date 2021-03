Vaccino anti-Covid in Lombardia, dosi ai più fragili dal 15 aprile

(red.) La campagna di vaccinazione anti-Covid per i soggetti più fragili e vulnerabili in Lombardia partirà dal 15 aprile, mentre dal 6 verranno contattati direttamente al telefono per fissare gli appuntamenti. Si tratta di una fascia d’età che va dai 18 agli under 80 e che nel bresciano sono 50 mila tra il territorio dell’Ats di Brescia e della Valcamonica. Senza dimenticare, però, che ci sono anche soggetti non seguiti dagli ospedali e di cui si attende l’elenco dei nomi dalla Regione.

“La Regione Lombardia – dicono la vicepresidente e assessore al Welfare Letizia Moratti e l’assessore alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari Opportunità Alessandra Locatelli – è fermamente convinta che prima di tutto sia necessario garantire la precedenza nelle vaccinazioni alle persone più fragili. Intendiamo mettere in sicurezza i cittadini più a rischio prima di procedere alla vaccinazione massiva. Le persone verranno contattate telefonicamente direttamente dal personale incaricato. E, in caso di mancata risposta, si provvederà all’invio di un sms.

Per i casi di persone non presenti negli elenchi a disposizione delle Ats o dell’Inps, ma in condizioni analoghe a quelle previste dalle indicazioni ministeriali, ci si potrà rivolgere al medico di medicina generale. Abbiamo deciso di dare delle indicazioni specifiche alle Ats. Su ogni territorio è prevista l’individuazione di un referente vaccinale per le persone più vulnerabili, ovvero un Vax manager. E di almeno una struttura con spazi adeguati per i casi più complessi. Inoltre, saranno garantiti percorsi su misura. Dando la possibilità, in fase di prenotazione, di indicare due caregiver da vaccinare per le persone con gravissima non autosufficienza.

Per i minori si potranno vaccinare i loro genitori e le persone che stabilmente li assistono. In alcuni territori sono già attivi percorsi sperimentali, sia per quanto riguarda le vaccinazioni presso i punti vaccinali, sia per le vaccinazioni domiciliari. L’auspicio è che le dosi di vaccino possano essere consegnate al più presto per accelerare la campagna, in quanto la Lombardia sta per esaurire le scorte. I rifornimenti di vaccini Pfizer, come annunciato dal Governo, dovrebbero arrivare nei prossimi giorni”.