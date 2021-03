Coronavirus: a Brescia 790 contagi, in Lombardia 4.282 e 110 morti

(red.) Mercoledì 24 marzo sono stati 4.282 i nuovi casi di coronavirus nella nostra regione (martedì erano 3.643), a fronte di 59.626 tamponi effettuati (erano 47.175). Il tasso di positività scende al 7,1% (era all’7,7%). I decessi sono stati 110 (erano 99) e portano il totale dei morti per Covid nella nostra regione a quota 30.085. I malati in terapia intensiva sono 845 (+9), mentre le persone ricoverate in reparti non intensivi sono 7.178 (+13).

A livello nazionale i nuovi contagi di questo mercoledì 24 marzo sono 21.267 (ieri erano 18.765) e 460 i morti (martedì 551). Il totale ufficiale delle vittime dall’inizio della pandemia in Italia è ora di 106.339. Sono stati 363.767 i tamponi molecolari e antigenici effettuati, contro i 335.189 di martedì. Il tasso di positività è salito al 5,8% (era all’5,6%).

I nuovi casi per provincia:

Milano: 1.062 di cui 401 a Milano città;

Bergamo: 240;

Brescia: 790 (erano 510);

Como: 279;

Cremona: 195;

Lecco: 92;

Lodi: 60;

Mantova: 199;

Monza e Brianza: 301;

Pavia: 357;

Sondrio: 88;

Varese: 495.