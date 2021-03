Vaccino anti-Covid, campagna non omogenea tra i Comuni bresciani

(red.) La campagna di vaccinazione anti-Covid sta procedendo a rilento non solo in Lombardia o nel bresciano, ma anche in molte altre regioni italiane, pur con delle eccezioni. Nel frattempo nelle ore successive a martedì 23 marzo sono in arrivo proprio in Italia un milione di dosi di Pfizer, mentre il Governo si dice pronto ad aiutare quelle regioni che si sono trovano in difficoltà nell’organizzazione, in particolare per gli over 80, quindi compresa anche la Lombardia.

Proprio tra gli ultraottantenni la campagna di vaccinazione è ferma al 40%, mentre entro la fine di marzo in Italia saranno a disposizione 14 milioni di dosi, seppure in calo di quasi due milioni rispetto alle previsioni. E su questo fronte a fare da padrone sarà Pfizer insieme a Moderna, mentre si attende anche di capire cosa farà AstraZeneca. Intanto nella giornata di ieri, lunedì 22 marzo, il partito Azione ha diffuso una tabella dei vaccinati (vaccinati in provincia di Brescia) in tutti i Comuni bresciani e si nota come la campagna sia molto disomogenea.

Al primo posto c’è la città con 20.222 vaccinati, ma con 9.497 che hanno ricevuto anche la seconda dose. E seguono Palazzolo e Iseo con poche migliaia. Nel bresciano gli over 80 vaccinati sono oltre 31 mila al momento, cioé poco più della metà e segno che facilmente la campagna su questa fascia d’età non potrà essere completata entro marzo. Questa è anche una delle conseguenze del sistema di prenotazione regionale andato in tilt e di cui ieri, lunedì 22 marzo, si è vissuta un’altra puntata concreta sul campo. Al polo vaccinale di Iseo, infatti, si sono vaccinate solo 240 persone, mentre sabato 20 erano giunte alcune decine di vaccinandi chiamate a sostenere il richiamo ma che ancora non si erano fatte inoculare nemmeno la prima dose.