Vaccino anti-Covid Lombardia, Bertolaso: “In pochi giorni prenotazioni per over 70”

(red.) Che il sistema di prenotazione della campagna di vaccinazione anti-Covid in Lombardia non stia funzionando, ma anzi si stia rivelando un fallimento, se non un disastro, lo ribadisce anche il consulente Guido Bertolaso. Che questa mattina, martedì 23 marzo, in collegamento con Mattino 5 su Canale 5, ha aggiunto altri elementi e annunci. “È assolutamente vero che qualcosa non funziona. Sono stato il primo a criticarlo, ma io sono qui a vaccinare, non a sistemare la parte informatica della Regione Lombardia.

Quando questa parte informatica lavorerà perfettamente – ha detto Bertolaso – qui vaccineremo più velocemente che nel resto d’Europa. In ogni caso non è stata sprecata nemmeno una fiala. Non appena avremo completato di vaccinare gli ultra ottantenni, cosa che stiamo cercando di fare giorno e notte, in pochi giorni incominceremo le prenotazioni per quelli che hanno un’età che varia tra i 70 e i 79 anni“.

Lo stesso Bertolaso aveva già anche promesso che entro l’11 aprile tutti gli over 80 lombardi riceveranno almeno una dose. Ma il consulente della Regione Lombardia per i vaccini ha anche pronosticato qualche data in più per altre fasce della popolazione. “Ci sono ottime probabilità ai primi di giugno di ricevere la prima dose di AstraZeneca o di Johnson&Johnson o di quello che avremo disponibile tra un paio di mesi” ha detto riferendosi ai vaccini per i più giovani, over 35.