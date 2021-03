Coronavirus e scuola, ipotesi: riaprire asili ed elementari dopo Pasqua

(red.) Non è escluso che subito dopo le feste di Pasqua le scuole – gli asili e fino alle elementari – possano riaprire in presenza, anche in zona rossa. Questa è la proposta formulata ieri, lunedì 22 marzo, dal ministro per le Pari opportunità e la Famiglia Elena Bonetti. E a rinforzare questa ipotesi viene in aiuto anche uno studio, riportato anche dal Giornale di Brescia, realizzato da esperti e che mostra come non ci sarebbe un collegamento diretto tra contagi e lezioni in presenza.

Di fatto, è un via libera alla possibilità di tornare a fare lezione a scuola, dopo mesi di didattica a distanza. Su questo si sta valutando anche di modificare l’attuale decreto sulle restrizioni, sfruttando il fatto che il personale scolastico si sta vaccinando. Al momento l’idea è di riaprire asili ed elementari subito dopo Pasqua, mentre per il resto si dovrà valutare. E intanto venerdì 26 marzo ci sarà una giornata di sciopero contro la didattica a distanza.