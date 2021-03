Aumentano le vittime, ma cala il tasso di positività

(red.) Martedì 23 marzo sono stati 3.643 i nuovi casi di coronavirus nella nostra regione (lunedì erano 2.105), a fronte di 47.175 tamponi effettuati (erano 21.732). Il tasso di positività scende al 7,7% (era all’9,6%). I decessi sono stati 99 (erano 77) e portano il totale dei morti per Covid nella nostra regione a quota 29.975. I malati in terapia intensiva sono 836 (+14), mentre le persone ricoverate in reparti non intensivi sono 7.165 (+213).

Brescia ha tenuto quota 510 positivi, un numero elevato, ma contenuto rispetto alla settimana scorsa quando si superavano i mille nuovi casi al giorno. Sostanzialmente stabile con lievi fluttuazioni, nell’ultima settimana, il numero di ricoveri di pazienti positivi Covid agli Spedali Civili, che nella giornata di lunedì registravano 498 posti letto occupati: a martedì sono 494 i pazienti ricoverati, di cui 45 in terapia intensiva. Si conferma la quasi totale provenienza bresciana.

Si mantiene abbastanza alta, la pressione sul Pronto Soccorso del Civile, che genera un rallentamento nei tempi di ricovero e un allungamento dei tempi di attesa: lunedì si sono registrati 18 accessi di pazienti Covid e 79 di pazienti non Covid.

A livello nazionale tornano a salire pesantemente in valori assoluti le cifre del contagio da coronavirus di questo martedì 23 marzo. Sono stati 18.765 i nuovi casi (il giorno prima 13.846) e 551 i morti (lunedì 386). Il totale ufficiale delle vittime dall’inizio della pandemia in Italia è ora di 105.879. Sono stati 335.189 i tamponi molecolari e antigenici effettuati, contro i 169.196 di lunedì. Grazie all’incremento dei tamponi il tasso di positività è sceso al 5,6% (era all’8,1%).

I nuovi casi lombardi per provincia:

Milano: 907 di cui 374 a Milano città;

Bergamo: 200;

Brescia: 510 (erano 374);

Como: 370;

Cremona: 160;

Lecco: 62;

Lodi: 64;

Mantova: 283;

Monza e Brianza: 263;

Pavia: 203;

Sondrio: 25;

Varese: 512.