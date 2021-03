Coronavirus: a Brescia 375 contagi, in Lombardia tasso di positività al 9,6%

(red.) Lunedì 22 marzo sono scesi – per forza di cose – a 2.105 i nuovi casi di coronavirus nella nostra regione (domenica erano 4.003), a fronte, però, di 21.732 tamponi effettuati (erano 46.150). Il tasso di positività sale al 9,6% (era all’8,7%). I decessi sono stati 77 (erano 90) e portano il totale dei morti per Covid nella nostra regione a quota 29.876.

I malati in terapia intensiva sono 822 (+16), mentre le persone ricoverate in reparti non intensivi sono 6.952 (+26).

I nuovi casi per provincia:

Milano: 691 di cui 267 a Milano città;

Bergamo: 217;

Brescia: 374 (erano 902);

Como: 71;

Cremona: 77;

Lecco: 81;

Lodi: 19;

Mantova: 14;

Monza e Brianza: 262;

Pavia: 66;

Sondrio: 45;

Varese: 130.