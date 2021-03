Priorità alla Scuola, sit in contro la didattica a distanza

(red.) In vista della manifestazione nazionale del 26 marzo sono iniziate le iniziative spontanee del movimento Priorità alla Scuola. Sabato mattina alcuni genitori hanno organizzato un sit in – per una scuola aperta e sicura – davanti alla Scuola Media Tridentina, istituto comprensivo 2 ovest Brescia.

Priorità alla Scuola e un movimento trasversale che, nato con le prime esperienze di didattica a distanza, coinvolge genitori, studenti e insegnanti. Sostengono che la scuola in Dad non è scuola e ricordano che la pandemia ha semplicemente fatto esplodere i problemi tradizionali del sistema scolastico italiano, che vanno dalla mancanza di docenti con i soliti ritardi nelle nomine, alle strutture vecchie e dotate di tecnologia superata.

Dopo la lettera ai sindaci, venerdì prossimo alle 16 in piazza Vittoria è in programma un presidio con gli studenti delle superiori. Perché la chiusura delle scuole non è ammissibile mentre molte altre attività restano aperte, con i danni psicologici, emotivi e formativi che i ragazzi di tutte le età stanno subendo. Per non parlare delle famiglie che, soprattutto se ci sono diversi scolari in casa, sono costrette a dannarsi per organizzare i tempi e i collegamenti.