I parlamentari della Lega: “Bene i 4,8 milioni dalla Protezione Civile alla Lombardia”

(red.) “Brescia c’è. Soddisfazione per i 4,8 milioni di euro stanziati dalla Protezione Civile a Regione Lombardia e, in particolare, ad alcune province lombarde colpite dalle calamità dell’ottobre 2020”, dicono i parlamentari bresciani della Lega Simona Bordonali, Stefano Borghesi, Giuseppe Donina, Paolo Formentini, Eva Lorenzoni, Matteo Micheli e Raffaele Volpi.

“Attendiamo ora di esaminare il provvedimento e di sapere a quanto ammonta la quota destinata al nostro territorio. Il cambio di passo del governo Draghi c’è e si vede. Il lavoro di Curcio sta evidentemente già dando in pochi giorni quei frutti che Arcuri in tanti mesi non è riuscito ad ottenere. I bresciani stanno ancora aspettando le misure di stato di emergenza richieste all’esecutivo precedente per gli eventi calamitosi dell’agosto 2019. Grazie alla Lega, abbiamo finalmente abbiamo voltato pagina. La direzione è quella giusta, avanti così”.