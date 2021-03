I contagi diminuiscono, ma a Brescia tornano sopra i 900

Sono calati anche i tamponi effettuati, come sempre nel fine settimana. Infatti è in aumento il tasso di positività. Giù i decessi in Italia (300), salgono quelli lombardi (90).

(red.) Domenica 21 marzo sono scesi a 4.003 i nuovi casi di coronavirus nella nostra regione (sabato erano 4.810), a fronte di 46.150 tamponi effettuati (erano 56.383). Il tasso di positività sale leggermente all’8,7% (era all’8,5%). I decessi sono stati 90 (erano 78) e portano il totale dei morti per Covid nella nostra regione a quota 29.799.

Invece in provincia di Brescia si registra un aumento dei nuovi contagi rispetto al giorno prima: domenica sono stati 902, sabato erano 757, venerdì 909, giovedì 982. Sono diminuiti scendendo a 20.159 anche i nuovi casi di coronavirus registrati a livello nazionale domenica 21 marzo (sabato erano 23.832), in calo anche le vittime, 300 (erano 401), a fronte di 277.086 tamponi molecolari e antigenici effettuati (il giorno precedente 354.480). Il tasso di positività è salito al 7,3% (era 6,7%). Il totale della vittime ufficiali in Italia dall’inizio della pandemia è di 104.942. I nuovi casi lombardi divisi per provincia:

Milano: 1.094;

Bergamo: 314;

Brescia: 902 (erano 757);

Como:197;

Cremona: 117;

Lecco: 144;

Lodi: 58;

Mantova: 182;

Monza e Brianza: 470;

Pavia: 222;

Sondrio: 78;

Varese: 137;