Pontevico, aperitivi ai clienti nel bar: scattano multe e chiusura

(red.) Nella giornata di ieri, venerdì 19 marzo, i carabinieri bresciani della stazione di Pontevico hanno chiuso un bar nella piazza centrale del paese della bassa e sanzionato quattro persone, di cui il titolare, per il mancato rispetto delle misure anti-Covid. Proprio ieri le forze dell’ordine erano impegnate nei controlli anche per verificare che tutte le regole sanitarie venissero rispettate a dovere.

Invece, si sono imbattuti nel locale in cui il titolare serviva i clienti all’interno del bar. Ognuno di loro è stato sanzionato con 400 euro e il bar chiuso per cinque giorni in attesa di eventuali provvedimenti della prefettura di Brescia che potrebbe decidere per una chiusura più prolungata.