Migliora la curva dei contagi, calano a Brescia e in Lombardia

(red.) Sabato 20 marzo sono scesi a 4.810 i nuovi casi di coronavirus nella nostra regione (venerdì erano 5.518), a fronte di 56.383 tamponi effettuati (erano 64.999 ). Il tasso di positività sale leggermente all’8,5% (era al 8,4%). I decessi sono stati 78 (erano 80) e portano il totale dei morti per Covid nella nostra regione a quota 29.709. I malati ricoverati in terapia intensiva sono 791 (+3), mentre le persone allettate in reparti non intensivi sono 6.891 (+95).

Anche in provincia di Brescia si registra un ulteriore calo della curva dei nuovi contagi: sabato sono stati 757, venerdì erano 909, giovedì 982.

Sono diminuiti scendendo a 23.832 i nuovi casi di coronavirus registrati anche a livello nazionale sabato 20 marzo (venerdì erano 25.735), purtroppo sono invece aumentate le vittime, 401 (erano 386), a fronte di 354.480 tamponi molecolari e antigenici effettuati (il giorno precedente 364.822). Il tasso di positività è al 6,7% (era 7,05%). Il totale della vittime ufficiali in Italia dall’inizio della pandemia è di 104.642.

I nuovi casi lombardi divisi per provincia:

Milano: 1.335;

Bergamo: 338;

Brescia: 757 (erano 909);

Como: 316;

Cremona: 239;

Lecco: 159;

Lodi: 77;

Mantova: 236;

Monza e Brianza: 588;

Pavia: 227;

Sondrio: 94;

Varese: 355.