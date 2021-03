Coronavirus e ospedali, più giovani alla Scala 4.0. Sanitari stanchi all’Asst Garda

(red.) A oltre un anno di distanza dall’esplosione della pandemia da Covid-19 anche nel bresciano c’è la sensazione che si stia andando verso la luce in fondo al tunnel e rappresentata dalle vaccinazioni. Ma nel frattempo il personale sanitario manifesta segnali di stanchezza, fisica e psicologica. In questo senso un esempio arriva dalla Scala 4.0 dell’ospedale Civile e dedicato solo ai pazienti Covid. In tutto l’ospedale Civile ci sono circa 500 pazienti colpiti dal virus, mentre i 170 posti letto della Scala 4.0 sono tutti occupati.

Situazione, dati e sentimenti riportati dal Giornale di Brescia e che indicano come uno su dieci dei ricoverati potrebbe aver bisogno della terapia intensiva. Dall’interno della struttura blindata il quotidiano bresciano, raccogliendo le testimonianze del personale sanitario, indica come la situazione sia per fortuna molto diversa dal marzo del 2020 in occasione della prima ondata, ma stavolta ci siano malati più giovani, a partire anche dai 53 anni e anche maggiori casi gravi. E uno dei pazienti che ha dovuto fare affidamento alla Scala 4.0 è stato l’ex campione di nuoto bresciano Giorgio Lamberti che dopo due settimane di ricovero è potuto tornare a casa dove proseguirà la riabilitazione.

Ma in provincia l’ospedale Civile non è l’unica realtà che sta soffrendo. L’altra è quella dell’Asst del Garda che riunisce gli ospedali di Desenzano, Gavardo, Leno, Manerbio e Prevalle. L’altro giorno, giovedì 18 marzo, si è arrivati a 260 ricoverati e di cui 25 in terapia intensiva, in pratica la seconda realtà in provincia solo dopo il Civile. E qui i sindacati lamentano la stanchezza del personale e di fronte alla necessità di nuove assunzioni. In una nota le organizzazioni sindacali parlano della necessità di 45 infermieri, 25 operatori sociosanitari, altri ausiliari, medici e amministrativi.