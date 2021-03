Montichiari, clienti davanti al bar: sanzioni e nuova chiusura

(red.) Il territorio di Montichiari, nella bassa bresciana, continua a essere uno dei Comuni colpiti dai nuovi casi di contagio da nuovo coronavirus, eppure ogni volta gli agenti della Polizia locale notano dei comportamenti fuori dalle righe e vietati. L’ultimo episodio in ordine di tempo è avvenuto l’altro giorno, mercoledì 17 marzo, quando, nell’ambito dei controlli, delle forze dell’ordine hanno raggiunto e chiuso un bar di viale Europa.

Infatti, due clienti erano alle prese con il consumare un aperitivo davanti al locale, atteggiamento che in questo periodo di zona rossa dal punto di vista delle restrizioni non è concesso. E a questo si somma il fatto che i due clienti non avevano nemmeno la mascherina. Per questo motivo i due e il titolare sono stati sanzionati con 280 euro e il bar chiuso cinque giorni in attesa di eventuali provvedimenti della prefettura di Brescia.