Il contagio è grave ma il trend non peggiora, a Brescia 909 nuovi casi

(red.) Venerdì 19 marzo sono stati 5.518 i nuovi casi di coronavirus nella nostra regione (giovedì erano 5.641), a fronte di 64.999 tamponi effettuati (erano 63.197). Il tasso di positività scende leggermente all’8,4% (era al 8,9%). I decessi sono stati 80 (erano 92) e portano il totale dei morti per Covid nella nostra regione a quota 29.631. I malati ricoverati in terapia intensiva sono 788 (+2), mentre le persone allettate in reparti non intensivi sono 6.796 (+52).

Sostanzialmente stabile la situazione del contagio nella nostra provincia che scende a 909 nuovi casi contro i 982 di giovedì. Con lievi fluttuazioni, nell’ultima settimana, anche il numero di ricoveri di pazienti positivi Covid presso gli Spedali Civili di Brescia che nella giornata di giovedì registravano 485 posti letto occupati e venerdì 493 pazienti ricoverati, di cui 40 in terapia intensiva.

In lieve calo, seppur sempre abbastanza alta, la pressione sul Pronto Soccorso, che genera un rallentamento nei tempi di ricovero e un allungamento dei tempi di attesa: nella giornata di giovedì si sono registrati 27 accessi di pazienti Covid e 83 di pazienti non Covid.

Sono stati 25.735 i nuovi casi di coronavirus registrati a livello nazionale venerdì 19 marzo (giovedì erano 24.935), purtroppo ci sono state ancora 386 vittime (423), a fronte di 364.822 tamponi molecolari e antigenici effettuati (il giorno precedente 353.737). Il tasso di positività resta al 7,05% (era 7%). Il totale della vittime ufficiali in Italia dall’inizio della pandemia è di 104.241.

I nuovi casi lombardi divisi per provincia:

Milano: 1.471 di cui 543 a Milano città;

Bergamo: 342;

Brescia: 909 (erano 982);

Como: 406;

Cremona: 204;

Lecco: 240;

Lodi: 72;

Mantova: 267;

Monza e Brianza: 610;

Pavia: 323;

Sondrio: 92;

Varese: 451.