Un anno di sofferenza, Brescia non dimentica le vittime del coronavirus

(red.) l’ASST Spedali Civili di Brescia lancia un messaggio di speranza per il futuro, nella giornata scelta per commemorare e ricordare le tante vittime della Pandemia. Una giornata per ricordare ma anche per sperare di poter ricominciare a vivere. “Ecco perché oggi inauguriamo l’opera che appresenta il volto di un operatore sanitario, senza connotazione di ruolo: un’opera inclusiva che vuole celebrare il lavoro e la passione di tutti coloro che si sono impegnati in questo drammatico anno”.