Coronavirus a Brescia, curva dei contagi in calo ma ancora altri 22 decessi

(red.) In provincia di Brescia l’incidenza dei nuovi casi positivi al contagio da nuovo coronavirus continua a restare alta, seppure in diminuzione rispetto alle scorse settimane, così come la curva che sta iniziando a calare. Come purtroppo ormai è noto, l’ultimo dato a diminuire sarà quello delle vittime a causa degli ospedali pieni, anche in terapia intensiva.

E ieri, mercoledì 17 marzo, nel territorio dell’Ats di Brescia si sono registrati altri 22 deceduti. Sono soprattutto uomini e con un’età media di 80 anni, ma nell’ultimo elenco compare anche un 59enne di Palazzolo, un 66enne di Pontoglio e un 64enne di Vestone. Dall’inizio del mese di marzo sono 271 le vittime con o per il Covid in provincia e dall’inizio della pandemia, Valcamonica compresa, sono 3.813 le persone che purtroppo hanno perso la vita a causa del virus.