Contagio: peggiora in Italia e in Lombardia, ma Brescia resta sotto i mille casi

(red.) Giovedì 18 marzo sono stati 5.641 i nuovi casi di coronavirus nella nostra regione (mercoledì erano 4.490), a fronte di 63.197 tamponi effettuati (erano 59.009). Il tasso di positività risale all’8,9% (era al 7,6% ). I decessi sono stati 92 (erano 79 ) e portano il totale dei morti per Covid nella nostra regione a quota 29.551. I malati ricoverati in terapia intensiva sono 786 (+5), mentre le persone allettate in reparti non intensivi sono 6.744 (+103).

Sono stati 24.935 i nuovi casi di coronavirus registrati a livello nazionale giovedì 18 marzo (mercoledì erano 23.059), purtroppo ci sono state ancora 423 vittime (431), a fronte di 353.737 tamponi molecolari e antigenici effettuati (il giorno precedente 369.084). Il tasso di positività sale quindi al 7% (era 6,2%). Il totale della vittime ufficiali in Italia dall’inizio dell pandemia è di 103.855.

I nuovi casi lombardi divisi per provincia:

Milano: 1.450 di cui 620 a Milano città;

Bergamo: 341;

Brescia: 982 (erano 949);

Como: 351;

Cremona: 246;

Lecco: 154;

Lodi: 87;

Mantova: 381;

Monza e Brianza: 548;

Pavia: 304;

Sondrio: 148;

Varese: 541 .