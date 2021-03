Montichiari e misure anti-Covid, chiusi cinque giorni un bar e internet-point

(red.) L’altro giorno, lunedì 15 marzo, gli agenti bresciani della Polizia locale di Montichiari sono stati impegnati nei consueti controlli anche per verificare il rispetto delle misure anti-contagio. E proprio in questa direzione sono state chiuse per cinque giorni due attività, oltre a far scattare le sanzioni. Il primo a finire nel mirino è stato un bar di corso Martiri della Libertà dove un cliente è stato sorpreso a bere una birra all’interno del locale e nonostante la zona rossa attuale imponga di poter operare solo d’asporto o a domicilio.

Di conseguenza, il cliente e il titolare sono stati multati e il locale ha dovuto abbassare la saracinesca per cinque giorni, in attesa di ulteriori provvedimenti della prefettura di Brescia. Nei guai anche un’attività di money transfer dove un dipendente serviva i clienti ma senza indossare la mascherina. Anche in questo caso è scattata la massima sanzione con la chiusura. Infine, in centro storico sono state multate altre tre persone che erano in un assembramento e bevevano e parlavano senza avere la mascherina.