L’Europa si prepara all’estate: in arrivo il Passaporto Vaccinale Ue

(red.) Volete viaggiare indisturbati per qualsiasi meta europea nella prossima estate 2021, Covid permettendo? Bene, prima però dovrete dotarvi di Passaporto vaccinale. La Commissione europea oggi, mercoledì 17 marzo, ha presentato una proposta legislativa perché venga creato un Digital Green Certificate, cioè un Certificato digitale verde per la libera circolazione all’interno dell’Unione europea nei tempi della pandemia.

Secondo la Commissione questo certificato eviterebbe chiusure ingiustificate, blocchi alla circolazione delle persone e divisioni tra i 25 Paesi aderenti, facilitando gli spostamenti dei cittadini europei.

Si tratta di una proposta e quindi potrà essere cambiata e dovrà essere approvata dal Parlamento europeo e dal Consiglio.

Per ottenere il passaporto (gratuito), che potrebbe essere pronto in giugno e sarà in versione cartacea e digitale con un Qr-code contenente i dati essenziali di ciascuno di noi, sarà necessario trovarsi in una di queste tre condizioni:

1. Essere stati vaccinati (con uno dei vaccini usati sul territorio Ue, anche se gli Stati membri potranno accettarne altri).

2. Essere risultati negativi a un tampone (test NAAT/RT-PCR o test rapido antigenico).

3. Essere guariti dal Covid (dimostrabile con un test sierologico).

Attenzione, perché una volta approvato potrebbe diventare obbligatorio per circolare liberamente all’estero. Naturalmente sarà previsto un centro dati unico per verificare l’autenticità del documento.