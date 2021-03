Coronavirus a Brescia, curva del contagio in calo ma altri 17 morti

(red.) Uno dei dati più soddisfacenti leggendo ieri, martedì 16 marzo, il bollettino quotidiano della Regione Lombardia sul fronte del contagio da nuovo coronavirus in questo periodo in provincia di Brescia è che sembra si stia assistendo a una discesa, seppure lenta, dei nuovi casi da Covid-19. Questo perché, come hanno indicato gli esperti, il picco nel nostro territorio dove la terza ondata – o riacutizzarsi della seconda – è giunta in anticipo, sarebbe stato raggiunto. E ieri, martedì, anche l’incidenza si è abbassata a 500 casi ogni 100 mila abitanti, seppure sia sempre da zona rossa, visto che per rientrare nel regime delle restrizioni minori si deve andare sotto i 250 casi ogni 100 mila abitanti.

Un altro dato che dà qualche lume di speranza è anche la riduzione degli attualmente positivi. Al contrario i decessi continuano a restare alti e a mantenere la stessa tendenza. Sempre nella giornata di ieri, martedì, si sono registrati altri 17 morti nella nostra provincia tra quanti hanno perso la vita a causa del virus o per le complicazioni di altre patologie pregresse affiancate alla presenza del Covid. Un trend delle vittime salito a 249 solo dall’inizio del mese di marzo. Su questo fronte ancora una volta gli esperti, come ormai è noto, sostengono che il dato dei decessi sarà l’ultimo a calare.

Infatti, il boom dei nuovi contagi, spinti dalla variante inglese, nei giorni precedenti ha portato a ricoverare più persone nei reparti ordinari, ma anche di terapia intensiva. Le prossime due settimane saranno difficili in questo senso e solo tra la fine di marzo e Pasqua si dovrebbe assistere a una pressione minore, complici anche le maggiori restrizioni. E in questo senso anche la situazione degli ospedali bresciani rispetta la tendenza.

Per quanto riguarda le vittime, a Brescia sono deceduti un 78enne e due donne di 94 e 100 anni, ad Adro una 86enne, a Berlingo un 75enne, a Desenzano un 84enne, a Lumezzane due uomini di 74 e 88 anni, a Mura un 68enne, a Orzinuovi una 83enne, a Paderno Franciacorta un 92enne, a Prevalle una 76enne, a Roccafranca una 87enne, a Roncadelle un 81enne, a San Felice del Benaco una 76enne, a Sirmione un 87enne e a Vobarno un 82enne.