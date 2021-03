Vaccino anti-Covid, in Lombardia al via anche per oncologici e fragili

(red.) Nei giorni precedenti a martedì 16 marzo le associazioni che si occupano di soggetti molto fragili, tra cui anche diabetici e oncologici, avevano scritto alle istituzioni chiedendo di essere presi in considerazione per quanto riguarda la campagna di vaccinazione anti-Covid. Infatti, avevano criticato la scelta di fatto di essere stati scavalcati da altre categorie meno a rischio dal punto di vista fisico come il personale scolastico e le forze dell’ordine che si sono già avviate alla campagna.

Il sollecito ha portato a risultati positivi e così, insieme agli over 80, inizierà anche la campagna per queste categorie fragili della popolazione come disposto dalla Regione Lombardia. Oggi, martedì 16 marzo, le strutture lombarde, quindi anche quelle bresciane, che hanno in carico questo genere di pazienti dovranno comunicare i loro numeri per procedere con la ricognizione delle dosi di vaccino da somministrare. L’idea è di iniziare entro la fine della prossima settimana e anche nel bresciano ci si sta organizzando in questo senso.

I pazienti interessati sono quelli sottoposti a dialisi, trapiantati, oncologici ed oncoematologici, diabetici, sofferenti di fibrosi polmonare idiopatica, sclerosi multipla, fibrosi cistica, malattie autoimmuni, sindrome di Down, Aids, obesità grave e altre malattie che riguardano fino a mezzo milione di lombardi. A loro saranno sottoposte le dosi di Pfizer e Moderna e gli stessi interessati saranno contattati direttamente dal proprio centro di cura dove ricevere la somministrazione.