Brescia, il contagio non si aggrava, ma l’Italia piange 502 vittime

(red.) Martedì 16 marzo sono stati 4.235 i nuovi casi di coronavirus nella nostra regione (lunedì erano 2.185), a fronte di 49.069 tamponi effettuati (erano 21.605). Il tasso di positività scende all’8,6% (era al 10,1% ). I decessi sono stati 81 (erano 79) e portano il totale dei morti per Covid nella nostra regione a quota 29.380. I malati ricoverati in terapia intensiva sono 765 (+37), mentre le persone allettate in reparti non intensivi sono 6.474 (+276).

Migliora mediamente l’andamento del contagio nella nostra provincia, anche se martedì il dato è risalito a 609 nuovi casi rispetto ai 431 di lunedì, ma ricordiamo i 1.048 di domenica, gli 869 di sabato e i 1.118 di venerdì.

Sono stati 20.396 i nuovi casi di coronavirus registrati a livello nazionale martedì 16 marzo (lunedì erano 15.267), purtroppo con 502 vittime (354), a fronte di 369.375 tamponi molecolari e antigenici effettuati (il giorno precedente 179.015). Il tasso di positività torna a scendere al 5,52% (era 8,53%). I morti ufficiali per Covid dall’inizio dell’emergenza in Italia (febbraio 2020) sono stati 103.001.

I nuovi casi per provincia:

Milano: 968 di cui 358 a Milano città;

Bergamo: 262;

Brescia: 609 (lunedì erano 431);

Como: 395;

Cremona: 169;

Lecco: 115;

Lodi: 67;

Mantova: 253;

Monza e Brianza: 308;

Pavia: 166;

Sondrio: 148;

Varese: 677.