Vaccino anti-Covid, usate 4 mila dosi del lotto AstraZeneca. Hub in Fiera ad aprile

(red.) La voglia di tornare il prima possibile a una vita più normale è stata superiore rispetto ai timori di farsi vaccinare con i prodotti di AstraZeneca dopo il sequestro, l’altro giorno giovedì 11 marzo, del lotto ABV2856. Nella giornata di ieri, venerdì 12, le somministrazioni in provincia di Brescia sono proseguite regolarmente in tutti i punti vaccinali a fronte di qualche rinuncia, ma in linea con i giorni precedenti. Nel frattempo è stato appurato come siano state 4 mila le dosi di quel lotto sequestrato e date ai cittadini tra Brescia e la Valcamonica: 3.409 nel territorio dell’Ats di Brescia e 500 in valle.

Ma nessuno ha avuto conseguenze fisiche avverse e nel caso ci si deve rivolgere al proprio medico o al polo vaccinale in cui ci si è fatti inoculare la dose. A livello di numeri, in Lombardia sono state oltre 31 mila le dosi somministrate di quel lotto di AstraZeneca e senza particolari problemi. Nel frattempo, sul fronte dei centri vaccinali, ieri, venerdì 12 marzo, è arrivata la conferma per usare Brixia Forum come altro punto di riferimento da aggiungere a quelli già esistenti.

Lunedì 15 marzo si svolgeranno i primi sopralluoghi e l’idea è di consegnare l’hub dopo Pasqua, quindi ai primi di aprile. Il costo dell’operazione è di 250 mila euro che saranno spesi dalla Regione come affitto, ma anche trovando un’altra soluzione alla Mille Miglia che proprio qui avrebbe dovuto aprire il suo paddock.