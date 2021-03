Coronavirus e ospedali, Welfare Lombardia: “Aumentare i posti letto Covid”

(red.) La situazione dal punto di vista delle strutture sanitarie soprattutto in provincia di Brescia a causa dei ricoveri da nuovo coronavirus, ma anche nel resto della Lombardia, continua a farsi preoccupante. Tanto che la direzione generale del Welfare ha emesso una nota con cui sollecitare l’aumento dei posti letto negli ospedali pubblici, ma anche privati. Di fatto, un livello di attenzione che sale ulteriormente rispetto all’attuale fase 4.

Timori che riguardano non solo i ricoverati nei reparti ordinari, ma anche e in particolare nelle terapie intensive. E in questo senso la situazione complicata che si sta vivendo all’interno dei presidi degli Spedali Civili di Brescia lo conferma chiaramente. Solo l’altro giorno, giovedì 11 marzo, in tutti gli ospedali bresciani sono stati 115 i nuovi ricoveri, mentre nelle terapie intensive sono 103 gli attualmente ricoverati.

Una situazione che ha visto anche questa settimana aumentare il trasferimento dei pazienti verso gli altri ospedali della regione per continuare a garantire l’assistenza anche nei confronti dei pazienti affetti da altre patologie. Queste sensazioni di allarme si stanno avvertendo anche in Valcamonica dove a Esine, punto di riferimento Covid, i pazienti ricoverati a ieri, venerdì 12 marzo, erano 76, di cui quattro in terapia intensiva e frutto di un potenziamento necessario dei posti letto.