Coronavirus a Brescia, positivi parroco a Moniga e sindaco di Prevalle

(red.) Sul fronte di questa terza ondata della pandemia da nuovo coronavirus che sta colpendo soprattutto la nostra provincia di Brescia, arrivano una serie di segnalazioni particolari anche dalla Valsabbia e dall’alto lago di Garda. A Moniga del Garda, per esempio, come dà notizia Bresciaoggi, è risultato positivo anche il parroco don Giovanni Berti. Il prelato ha accusato febbre alta per due giorni ed è stato poi costretto a farsi ricoverare in ospedale a Desenzano.

In ogni caso le sue condizioni sono ritenute buone, anche se ha bisogno dell’ossigeno a causa della bassa saturazione. Il paese tra l’altro ha registrato oltre 10 nuovi casi positivi in una settimana e tutti riconducibili a focolai familiari. Una situazione che aveva già portato il Comune, insieme a Manerba e Padenghe, a chiudere la passeggiata a lago. Altre segnalazioni, stavolta sul fronte scolastico, arrivano da San Vito di Bedizzole dove cinque bimbi iscritti all’asilo, come riporta ancora il quotidiano bresciano, erano risultati positivi e facendo scattare la quarantena come da disposizione.

Infine, all’elenco di amministratori e sindaci che purtroppo hanno contratto il nuovo coronavirus sviluppando la malattia da Covid-19 si aggiunge anche il primo cittadino di Prevalle Damiano Giustacchini. Lo ha annunciato l’altro giorno, giovedì 11 marzo, dicendo di essere in buone condizioni e asintomatico. Ha anche sottolineato di essere risultato positivo dopo essere stato sottoposto a un tampone rapido come a tutti i dipendenti comunali per la presenza di un positivo in municipio.