Coronavirus a Brescia, altri 19 morti. Verso gli 80 mila positivi da inizio pandemia

(red.) Quella di oggi, sabato 13 marzo, sarà la giornata che probabilmente, dal punto di vista del contagio da nuovo coronavirus in questo periodo iniziale di terza ondata, porterà la nostra provincia di Brescia a superare gli 80 mila casi positivi dall’avvio della pandemia dal febbraio del 2020. E ieri, venerdì 12, di nuovo si sono superati i 1.100 nuovi casi, di cui la metà sono 50enni. Segno che il virus continua a circolare con forte intensità e colpendo anche i più giovani.

In ogni caso, non si assiste più all’aumento esponenziale come le scorse settimane e questo vuol dire che nel bresciano il momento del picco dovrebbe essere vicino. A quel punto si dovrebbe assistere a una flessione, seppure lenta, di nuovi casi. Tuttavia, questo vorrà anche dire maggiori ricoveri e purtroppo anche decessi. E per quanto riguarda le vittime, nelle ore precedenti a sabato 13 marzo ne sono state segnalate altre 19, di cui tre in Valcamonica e altre tre a Brescia città e con un’età media di 83 anni.

Un trend che vede 100 decessi in meno di una settimana, da lunedì 8 marzo, mentre dall’inizio del mese di marzo sono già 173, come tutto il mese di novembre che era stato quello peggiore per la seconda ondata. E dal punto di vista dei contagi la situazione più preoccupante resta da qualche giorno quella della Valtrompia, con Lumezzane che ieri ha aggiunto altri 25 casi positivi.