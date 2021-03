Contagi, Brescia scende sotto i mille casi (869)

(red.) Sabato 13 marzo sono stati 5.809 i nuovi casi di coronavirus nella nostra regione (venerdì erano 6.262), a fronte di 59.378 tamponi effettuati (erano 60.954). Il tasso di positività è sceso al 9,7% (era al 10,4% ). I decessi sono stati 66 (erano 89) e portano il totale dei morti per Covid nella nostra regione a quota 29.159. I malati ricoverati in terapia intensiva sono 694 (+27), mentre le persone allettate in reparti non intensivi sono 6.068 (+159).

Migliora la situazione del contagio nella nostra provincia, che scende a 869 casi, rispettoai 1118 di venerdì. Dall’inizio della pandemia nel Bresciano ci sono stati 80.347 contagiati ufficiali da Covid.

Sono stati 26.062 i nuovi casi di coronavirus registrati a livello nazionale sabato 13 marzo (erano 26.824 venerdì), con 317 vittime (380), a fronte di 372.944 tamponi molecolari e antigenici effettuati (il giorno precedente 369.636). Il tasso di positività si è abbassato al 6,98% (era 7,2%). I morti ufficili in Italia dall’inizio della pandemia sono stati 101.881.

I nuovi casi lombardi divisi per provincia.

Milano: 1.462;

Bergamo: 438;

Brescia: 869 (venerdì erano 1.118).

Como: 378;

Cremona: 332;

Lecco: 246;

Lodi: 84;

Mantova: 326;

Monza e Brianza: 750;

Pavia: 348;

Sondrio: 90;

Varese: 349.