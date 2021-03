Peggiorano l’Italia e la Lombardia, male Brescia con 1.124 nuovi casi

(red.) Giovedì 11 marzo sono stati 5.849 i nuovi casi di coronavirus nella nostra regione (mercoledì erano 4.422), a fronte di 62.222 tamponi effettuati (erano 55.535). Il tasso di positività torna a salire al 9,4% (era al 7,9% ). I decessi sono stati 81 (erano 70) e portano il totale dei morti per Covid nella nostra regione a quota 29.004. I malati ricoverati in terapia intensiva sono 645 (+28), mentre le persone allettate in reparti non intensivi sono 5.718 (+134).

Sono stati 25.673 i nuovi casi di coronavirus registrati a livello nazionale giovedì 11 marzo e si tratta del dato più alto dallo scorso 28 novembre (erano 22.409 mercoledì), con 373 vittime (332), a fronte di 372.217 tamponi molecolari e antigenici effettuati (il giorno precedente 361.040). Il tasso di positività è cresciuto al 6,9% (era 6,2%).

I nuovi casi lombardi divisi per provincia:

Milano: 1.394 di cui 563 a Milano città;

Bergamo: 338;

Brescia: 1.124 (mercoledì erano 1.080).

Como: 396;

Cremona: 228;

Lecco: 208;

Lodi: 87;

Mantova: 258;

Monza e Brianza: 570;

Pavia: 439;

Sondrio: 107;

Varese: 602.