Vaccino anti-Covid in Lombardia, verso protocolli per le dosi nelle aziende

(red.) Si appresta a concretizzarsi l’iniziativa della campagna di vaccinazione anche all’interno delle aziende produttive, riducendo così il carico sugli ospedali e le strutture sanitarie. Le prime a partire saranno le imprese e fabbriche collegate a Confapi e Confindustria e in seguito anche quelle delle altre associazioni di categoria. Nella giornata di oggi, mercoledì 10 marzo, potrebbe arrivare il via libera a un atto per aprire ai protocolli tra la Regione Lombardia e le varie associazioni per consentire di vaccinare nelle fabbriche.

A somministrare le dosi saranno i medici aziendali e si dovrebbe partire in modo massivo da aprile. In ogni caso, questa rappresenta una soluzione parallela a quelle già presenti, nel senso che si dovranno comunque rispettare le priorità connesse alle fasce d’età e alle eventuali categorie di fragili e soggetti con eventuali patologie. L’iniziativa che diventerà concreto attraverso un protocollo riguarderà solo i residenti o domiciliati in Lombardia e iscritti al servizio sanitario regionale.