Coronavirus, ricoverato l’ex campione di nuoto bresciano Giorgio Lamberti

(red.) Giorgio Lamberti, il bresciano 52enne ex campione del mondo nei 200 metri stile libero di nuoto, è ricoverato per il Covid in un letto del reparto di subintensiva all’ospedale Civile di Brescia. A svelare la sua situazione sono state le telecamere del Tg1 entrate nel massimo ospedale cittadino e riuscendo a carpire qualche parola dell’ex sportivo. Ex assessore allo Sport del Comune di Brescia, si trova al Civile da una settimana dopo che gli è stata riscontrata una forma di polmonite bilaterale da Covid-19.

Lui stesso, che si sente stanco, affaticato e debilitato e attaccato all’ossigeno, ha detto di non riuscire più a respirare mentre si trovava in casa ed è stato condotto con un’ambulanza al pronto soccorso. Qui ha trascorso alcuni giorni prima di finire ricoverato in un letto del reparto di Pneumologia.

Lamberti dice anche di essere alimentato solo con le flebo e ora più in grado di mangiare. E fa preoccupare considerando il fatto che il virus abbia debilitato un uomo di sport. E lui stesso, di fronte a quanto la pandemia stia colpendo il bresciano, chiede che venga chiuso tutto per limitare ogni forma di contagio.