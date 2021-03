Coronavirus a Brescia, altre 18 vittime. “30 ricoverati fuori provincia in un giorno”

(red.) La terza ondata in avvio di contagio da nuovo coronavirus spinto dalle varianti sta continuando a mordere e a tenere sotto pressione la provincia di Brescia. E ieri, martedì 9 marzo, nel pomeriggio il consueto invio da parte delle Ats di Brescia e della Valcamonica dei bollettini locali ha mostrato purtroppo come altre 18 persone abbiano perso la vita a causa o con la presenza del Covid-19. E quasi la metà di questa, cioé 8, erano residenti a Brescia città. Così la conta delle vittime sale a 3.663 dall’inizio della pandemia.

Una situazione che si sta riflettendo in modo drammatico all’interno dei vari paesi e anche sulle strutture sanitarie. Tanto che ieri, martedì, il direttore generale di Areu Alberto Zoli, intervenuto a Milano alla presentazione del treno sanitario, ha sottolineato come solo nella giornata di ieri siano stati 30 i pazienti trasferiti da Brescia verso gli ospedali di altre province. E tra questi ci sono anche due soggetti risultati positivi a Gargnano e che hanno avuto bisogno del ricovero, portati all’ospedale di Bergamo. Questo fa capire come la situazione sia tornata a farsi complicata nel bresciano.

E anche in Valcamonica i pazienti positivi che hanno bisogno del ricovero aumentano. Al presidio di Esine, punto di riferimento Covid in valle, si è arrivati a 76 pazienti ricoverati rispetto ai 63 di soli pochi giorni prima. Tanto che si è reso necessario aprire altri 12 posti letto e 2 per l’intensiva. Nel frattempo in provincia, per quanto riguarda le figure istituzionali, è risultata positiva al virus anche il sindaco di Toscolano Maderno Delia Castellini. In ogni caso, i servizi indispensabili all’interno del municipio proseguono senza problemi.