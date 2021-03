Vaccino anti-Covid, AstraZeneca anche a over 65. 190 mila nel bresciano

(red.) Nella giornata di ieri, lunedì 8 marzo, dal Ministero della Salute è arrivata una circolare con cui consentire di somministrare le dosi del vaccino AstraZeneca anche agli over 65. Quindi, il prodotto potrà essere dato ai maggiorenni e dai 18 anni in su, fino agli over 65 e nella fascia fino ai 79 anni. Questo, considerando il fatto che la campagna vaccinale per gli over 80 è già iniziata da tempo e tuttora in corso. Per quanto riguarda la platea alla quale somministrare AstraZeneca, a questo punto allargata, nel bresciano sono 190 mila le persone che hanno un’età compresa tra i 65 e i 79 anni.

E nel momento in cui anche a livello scientifico è stato disposto che il vaccino possa essere conferito ai più anziani, si prevede che la campagna possa velocizzarsi. In ogni caso, come si legge nella stessa circolare del Ministero e aveva già indicato l’Aifa, l’agenzia italiana del farmaco, AstraZeneca è in grado di dare una significativa protezione, ma non può essere somministrato ai pazienti molto vulnerabili a causa di malattie.