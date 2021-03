Si abbassa il tasso di positività, a Brescia 729 contagi

(red.) Martedì 9 marzo sono stati 4.084 i nuovi casi di coronavirusnella nostra regione (lunedì erano 2.301), a fronte di 47.619 tamponi effettuati (erano 22.996). Il tasso di positività è sceso all’8,5% (era al 10% ). I decessi sono stati 63 (erano 52) e portano il totale dei morti per Covid nella nostra regione a quota 28.853. I malati ricoverati in terapia intensiva sono 611 (+14), mentre le persone allettate in reparti non intensivi sono 5.416 (+216).

Sono stati 19.749 i nuovi casi di coronavirus registrati a livello nazionale martedì 9 marzo (erano 13.902 lunedì), con 376 vittime (318), a fronte di 345.336 tamponi molecolari e antigenici effettuati (il giorno precedente 184.684). Il tasso di positività è al 5,7%. Dall’inizio della pandemia le vittime ufficiali da coronavirus sono state 100.479.

I nuovi casi per provincia:

Milano: 1.056 di cui 505 a Milano città;

Bergamo: 275;

Brescia: 729 (erano 485);

Como: 313;

Cremona: 62;

Lecco: 120;

Lodi: 68;

Mantova: 197;

Monza e Brianza: 267;

Pavia: 224;

Sondrio: 86;

Varese: 563.