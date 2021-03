Provaglio Val Sabbia, chiuso un bar: giù la serranda, serviva alcolici al banco

(red.) Durante i controlli dei carabinieri della Compagnia di Salò sul rispetto delle norme di contenimento al Covid-19, domenica è stato chiuso un bar di Provaglio Val Sabbia dove i militari della stazione di Sabbio Chiese hanno sorpreso il titolare che serviva alcolici al banco a otto clienti.

Le serrande erano state abbassate per non attirare l’attenzione, ma il gruppo è stato tradito dall’allegro vociare che filtrava all’esterno. Risultato, contravvenzioni per i presenti e cinque giorni di chiusura per il bar in attesa delle decisioni della Prefettura di Brescia.