I sindaci della Lega a Draghi: “Priorità nei vaccini al territorio bresciano”

(red.) Un documento unitario dei sindaci bresciani rivolto al presidente Mario Draghi per sostenere la richiesta di Regione Lombardia ed avere più vaccini per Brescia. Questa è la proposta lanciata dal coordinamento dei sindaci leghisti bresciani. “Chiediamo al governo di fornire i vaccini in via prioritaria al territorio bresciano”, si legge in una nota. “La nostra provincia è stata quella più colpita dal virus ed è tuttora tra quelle che fanno registrare il maggior numero quotidiano di contagi in Italia. Per questo concordiamo con il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana: Brescia merita una attenzione particolare, anche in vista della imminente campagna vaccinale massiva. Bisogna intervenire il prima possibile laddove il problema è più grave ed è necessaria una collaborazione istituzionale che crediamo debba partire proprio dai rappresentanti territoriali. I Comuni, in prima fila nel sostegno alle comunità locali, intendono lavorare con la Regione per arrivare a questo obiettivo”.

Lo affermano in una nota i sindaci bresciani della Lega congiuntamente alla segreteria provinciale (in rappresentanza di tutti gli amministratori della Lega nei comuni bresciani). Ecco i firmatari.

ADRO – Paolo Rosa;

AGNOSINE – Giorgio Bontempi;

BIONE – Franco Zanotti;

BOVEGNO – Manolo Rossini;

CAPRIANO DEL COLLE – Stefano Sala;

CAPRIOLO – Luigi Vezzoli;

CASTELCOVATI – Alessandra Pizzamiglio;

CASTEL MELLA – Giorgio Guarneri;

COCCAGLIO – Alberto Facchetti;

CONCESIO – Agostino Damiolini;

GHEDI – Federico Casali;

LUMEZZANE – Josehf Facchini;

MAIRANO – Igor Zacchi;

MARONE – Alessio Rinaldi;

MONTICHIARI – Marco Togni;

MONTIRONE – Eugenio Stucchi;

PERTICA ALTA – Giovanmaria Flocchini;

POLPENAZZE DEL GARDA – Andrea Dal Prete;

POMPIANO – Giancarlo Comincini;

PONTEVICO – Alessandra Azzini;

PREVALLE – Damiano Giustacchini;

QUINZANO D’OGLIO – Lorenzo Olivari;

REMEDELLO – Simone Ferrari;

REZZATO – Giovanni Ventura;

ROCCAFRANCA – Marco Franzelli;

ROVATO – Tiziano Belotti;

TORBOLE CASAGLIA – Roberta Sisti;

TRAVAGLIATO – Renato Pasinetti;

VEROLANUOVA – Stefano Dotti;

VESTONE – Roberto Facchi.