Fontana: “Vaccini, abbiamo avuto qualche problema negli ultimi due giorni”

(red.) Il caos nel sistema delle convocazioni per le vaccinazioni anti covid in Lombardia? E’ vero, ce ne sono stati negli ultimi due giorni, soprattutto per le prenotazioni sulla piattaforma online e la Regi9one sta cercando di risolvere i problemi, individuando la ragione.

Ma i ritardi nelle inoculazioni dei vaccini? Finora la Lombardia è la Regione che ha fatto più vaccini di tutte le altre. Quella dei vaccini non è una corsa a chi arriva primo, ma è una campagna che va fatta in modo sensato. In Italia c’è una regione che sembrava campionessa del mondo e ora è ferma da due settimane. Noi non vogliamo arrivare a questo, non è una corsa di velocità. Confidiamo nel fatto che ci sia presto un cambio di passo nella fornitura di vaccini, affinché si possa passare a una campagna massiva e fermare la pandemia.

Queste in sostanza le parole del governatore lombardo Attilio Fontana, che questo martedì 9 marzo ha fatto visita al centro vaccinale di Chiari e poi a quello di via Morelli a Brescia, proprio all’indomani di un’altra giornata disastrosa sul fronte del sistema vaccini lombardo.