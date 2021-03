Carretta (Azione): “Dobbiamo sapere perché il sistema prenotazioni è in tilt”

(red.) Il consigliere regionale di Azione, Niccolò Carretta si scaglia, ancora una volta, contro la piattaforma per la prenotazione dei vaccini: “In Lombardia non siamo nemmeno in grado di chiudere l’accesso a chi, in questa fase, non ha diritto ad essere vaccinato. Ecco perché, forse, il sistema è in tilt e gli sms tardano ad arrivare. Mercoledì in Commissione si spieghi come sono andate le cose, dove si trova la falla, cosa si sta facendo per risolvere e quanti non aventi diritto si sono iscritti, ma soprattutto se è questo il motivo per cui gli sms agli anziani e al personale scolastico non stanno arrivando”.