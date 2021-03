Alghisi a Fontana: “Serve la zona rossa e potenziare la campagna vaccinale”

(red.) Il presidente della Provincia di Brescia, Samuele Alghisi, questo martedì mattina ha chiesto ad Attilio Fontana, presidente di Regione Lombardia, in visita all’hub vaccinale di via Morelli in città, di potenziare la campagna vaccinale in tutto il territorio bresciano, che da settimane registra un aumento costante e considerevole di nuovi contagi.

L’auspicio è che a Brescia e provincia venga presto istituita una zona rossa – informa una nota della Provincia -, considerando che il numero di positivi su centomila abitanti è vicino a seicento e, contestualmente, vengano aumentate le dosi di vaccino somministrate ai bresciani. È necessario inoltre migliorare il sistema di notifica degli appuntamenti, che negli ultimi giorni ha causato difficoltà significative, soprattutto per lo scarso preavviso dato ai vaccinandi.

Il presidente Alghisi ha anche chiesto a Fontana di migliorare l’assegnazione della sede di somministrazione del vaccino, favorendone il più possibile la prossimità al comune di residenza, semplificando così le operazioni di spostamento soprattutto per le persone anziane e per i disabili. Infine, il presidente ha nuovamente offerto al governatore Fontana la disponibilità dei sindaci, che possono essere attori fondamentali nella gestione ottimale della campagna vaccinale anti Covid-19.