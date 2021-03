Moniga, Manerba e Padenghe chiudono la passeggiata a lago

(red.) Il sindaco di Moniga Lorella Lavo ha emesso ordinanza di chiusura della passeggiata a lago e delle spiagge. Stessa decisione da parte delle amministrazioni di Padenghe e Manerba, che ha chiuso anche il parco giochi. Quindi l’incremento dei contagi ha convinto le amministrazioni a bloccare l’accesso alla passeggiata a lago anche ai propri concittadini, visto che le norme della zona arancione rafforzata già lo vietano ai residenti di altri comuni.

A Moniga (156 casi ufficiali e sette morti dall’inizio della pandemia) tra i positivi c’è anche il parroco don Giovanni Berti, che si trova in canonica in quarantena in attesa di un secondo tampone. Messe e funzioni sono sospese nel comune gardesano, dove i cittadini ancora positivi sarebbero una cinquantina, ma altri abitanti che presentano i sintomi restano in isolamento volontario in attesa del tampone.