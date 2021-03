Desenzano, 42enne albanese rifiuta la mascherina: denunciato

(red.) A Desenzano l’attività di controllo nel fine settimana da parte degli uomini del commissariato di Polizia, visto il particolare afflusso turistico, ha interessato il centro cittadino e il lungolago, la zona della stazione ferroviaria e le principali arterie di accesso al capoluogo del Garda, oltre agli esercizi pubblici del centro cittadino interessati dalla movida al fine di verificare il rispetto della normativa per fronteggiare l’emergenza Covid-19.

Sono state identificate 42 persone, di cui sei con precedenti di polizia, in particolare al casello autostradale di Desenzano del Garda, sono state sanzionate due persone, entrambi provenienti da fuori regione, che non hanno saputo fornire una valida giustificazione per la loro presenza nel comune di Desenzano.

Inoltre, un 33enne albanese invitato a indossare la mascherina ha aggredito verbalmente gli agenti del commissariato ed è stato denunciato con le accuse di violenza e minaccia a pubblico ufficiale. E’ accaduto in piazza Garibaldi, in prossimità di un bar. L’uomo era in compagnia di numerose altre persone ed è stato invitato dagli agenti a indossare il dispositivo di protezione. Lui ha cominciato a riprenderli con il cellulare e si è rifiutato di mettere la mascherina dicendo “questo obbligo è incostituzionale perché viola la libertà personale”. Gli agenti, che per motivi di ordine pubblico in un primo momento non hanno identificato il denunciato, sono riusciti a bloccarlo e a controllarlo poco dopo, mentre lui continuava ad aizzare la gente che non lo ha assecondato.