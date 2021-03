Contagi, la provincia di Brescia è la più colpita in Lombardia

(red.) Domenica 7 marzo sono stati 4.397 i nuovi casi nella nostra regione (sabato erano 5.658), a fronte di 42.591 tamponi effettuati (erano 58.505). Il tasso di positività continua a salire e ha toccato il 10,3% (era al 9.6%). I decessi sono stati 33 (erano 67) e portano il totale dei morti per Covid nella nostra regione a quota 28.738. I malati ricoverati in terapia intensiva sono 573 (+8), mentre le persone allettate in reparti non intensivi sono 5.058 (+124).

La provincia di Brescia va sempre peggio e il contagio è in crescita con 1.228 nuovi casi contro i 1.210 di sabato: è il peggior dato di giornata tra le province della Lombardia e il secondo più elevato in assoluto per la nostra zona, dopo quello di 1.325 contagiati del 3 marzo.

Sono stati 20.765 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia domenica 7 marzo (erano 23.641 sabato), con 207 vittime (307). A fronte di 271.336 tamponi molecolari e antigenici effettuati (il giorno precedente 355.024). Dall’inizio della pandemia il totale delle vittime ufficiali da coronavirus è ormai a un passo dalle 100 mila: è di 99.785 persone. Il tasso di positività aumenta al 7,6% rispetto al 6,3% di venerdì.

I nuovi casi in Lombardia divisi per provincia:

Milano: 1.096;

Bergamo: 369;

Brescia: 1.226 (erano 1.210);

Como: 166;

Cremona: 161;

Lecco: 176;

Lodi: 51;

Mantova: 205;

Monza e Brianza: 381;

Pavia: 233;

Sondrio: 51;

Varese: 114.