Lombardia arancione scuro, Moratti: “almeno prima dose a tutti entro giugno”

(red.) La Regione Lombardia è riuscita a scampare a quella che sarebbe stata una probabile zona rossa dal punto di vista delle necessarie misure di contenimento della diffusione da nuovo coronavirus e nonostante questo continui a circolare, soprattutto nelle sue varianti. La mossa giunta in anticipo, giovedì 4 marzo, non senza polemiche vista l’entrata in vigore poche ore dopo, ieri, venerdì 5 marzo, di una nuova ordinanza da zona arancione scuro in regione firmata dal governatore Attilio Fontana, ha portato ad evitare che da lunedì 8 marzo l’intero territorio venisse posto in zona rossa. Anche se i numeri, compresi quelli della nostra provincia di Brescia, sono in realtà da zona che ha bisogno delle massime restrizioni.

Nel frattempo sempre ieri, venerdì, si è svolta un’altra seduta della conferenza Stato-Regioni sulle misure da adottare e in seguito alla quale il governatore Fontana ha annunciato la permanenza in arancione scuro. Che vuol dire negozi aperti, seppure entrare solo una persona alla volta, ma scuole di ogni ordine e grado chiuse (tranne gli asili nido) e divieto di raggiungere le seconde case e anche di far visita ad amici e parenti in altre abitazioni. “La Lombardia resta in fascia arancione. Le misure rafforzate adottate, per ora, hanno scongiurato la fascia rossa. Secondo la valutazione settimanale della Cabina di Regia dell’Istituto Superiore di Sanità – ha scritto il governatore lombardo su Facebook – la Lombardia ha parametri da zona arancione.

Ma, considerato l’aumento della trasmissione del virus determinato dalla variante inglese, l’organismo ministeriale ha raccomandato alle regioni dove l’incidenza settimanale superi la soglia di 250 casi per 100 mila abitanti, come la nostra, di adottare il massimo livello di mitigazione. Un’iniziativa da me già adottata con la decisione di rafforzare la zona arancione, che risulta assolutamente coerente con la valutazione della Cabina di Regia e che se non intrapresa forse oggi avrebbe costretto la Lombardia a passare in zona rossa. Ho sempre detto che occorre trovare un equilibrio tra la sicurezza sanitaria e quella economica. L’ordinanza va in quella direzione – aggiunge Fontana – così come va nella direzione di anticipare e non rincorrere il virus.

I nostri esperti hanno ben chiarito e la valutazione della Cabina di Regia lo ribadisce, che con la presenza di varianti non c’è tempo da perdere. Occorre agire rapidamente. Mi auguro che queste restrizioni possano essere sufficienti per rallentare e frenare la corsa dei contagi, allontanando il rischio della zona rossa. In Conferenza Stato Regioni abbiamo sollecitato il Governo a sbloccare sostegni immediati per le famiglie, come i bonus baby sitting e i congedi parentali”.

Ma intanto la battaglia è stata estesa alla campagna vaccinale che continua ad andare a rilento. Per questo motivo ieri la vicepresidente e assessore al Welfare Letizia Moratti ha sottolineato che “è fondamentale garantire almeno una dose di vaccino a tutti i lombardi entro fine giugno. Dobbiamo puntare a dare una prima protezione a tutti i nostri cittadini, per evitare pressione sugli ospedali e l’aumento dei decessi. Siamo ben consapevoli di lavorare per arrivare all’obiettivo delle due dosi nel più breve tempo possibile. Abbiamo già iniziato a somministrare i vaccini secondo una modalità reattiva, nelle aree di cinture di Bergamo e Brescia e proseguiremo con la provincia di Brescia, come previsto dal piano nazionale”.