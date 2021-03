Due serate di assemblea on-line sulla Costituzione e il diritto alla salute

(red.) L’Art.32 della Costituzione Italiana recita che “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività (…)”: è questo – si legge in un comunicato – il titolo del percorso proposto dal gruppo di lavoro sull’Art.32 (Associazione Marco Cavallo; Basta Veleni; Emergency; Medicina Democratica; Movimento per la Decrescita Felice; Uisp – Unione Italiana Sport Per tutti), Studenti per Udu Brescia, entro il progetto del Manifesto Costituente, promosso da Anpi provinciale Brescia. Il percorso è inaugurato da due serate di confronto collettivo e partecipato, intitolate “Di sana e felice Costituzione”, aperte a tutti coloro che sono interessati ad approfondire il tema della salute entro una prospettiva articolata, capace di volgere lo sguardo tanto al piano individuale quanto a quello collettivo, in linea con quanto affermato dalla nostra Costituzione.

“Crediamo infatti”, prosegue la nota, “che il discorso sulla salute debba promuovere uno sguardo sistemico e capace di cogliere le diverse e innumerevoli dimensioni per cui questo tema svolge un ruolo centrale nella vita delle persone e delle comunità. L’idea di realizzare dieci tavoli di discussione nasce proprio da qui: dare voce alla complessità di questa tematica e ai punti di vista di cui tutti noi, esperti o comuni cittadini, siamo portatori, per costruire insieme un rinnovato e più ampio concetto di salute”.

La proposta si concretizza dunque in due assemblee online (piattaforma Zoom), nelle quali i partecipanti potranno prendere parte attiva al dibattito sulla salute.

La prima serata, giovedì 11 marzo 2021 (inizio alle ore 20,15), si aprirà con la lettura ed esegesi dell’Art.32 della Costituzione, a cui seguirà la fase di dibattito nei tavoli di lavoro (ogni tavolo lavorerà separatamente in una stanza Zoom) e un momento conclusivo in plenaria di restituzione dei contenuti emersi nelle stanze. I temi affrontati saranno: – Salute e ambiente – Salute e disuguaglianze sociali – Salute e comunità – Salute ed economia – Salute ed educazione. Ecco il link per prenotarsi per il giorno 11.

Per il giorno 18:

Il secondo incontro, che riprende e conclude il percorso avviato con i tavoli precedenti, si svolgerà giovedì 18 marzo 2021 (a partire dalle ore 20,30); anche in questo caso la fase di dibattito nelle stanze Zoom sarà seguita da un momento conclusivo in plenaria. I temi affrontati saranno: – Salute e alimentazione/attività fisica – Salute e spiritualità – Salute mentale – Salute e lavoro – Salute digitale. Questo il link per prenotarsi per il giorno 18.

Ecco un link per iscrizioni e informazioni.

Il dibattito in ogni stanza sarà guidato da un facilitatore, esperto della tematica. Ogni stanza avrà un massimo di 8 partecipanti (verranno accettate iscrizioni fino a esaurimento posti. Link di iscrizione indicati sulle locandine), per permettere di creare un clima di confronto accogliente e che consenta ad ognuno di prendere parola. Obiettivo di ogni stanza sarà infatti quello di co-costruire, con il contributo di tutti i partecipanti (non necessariamente esperti della tematica), una riflessione e una definizione di salute rispetto all’ambito affrontato. Il conduttore proporrà dunque alcuni stimoli e riflessioni, per poi accompagnare i partecipanti nell’esprimere il proprio punto di vista entro un processo di confronto orizzontale e democratico.

Ogni tavolo si impegnerà ad affrontare la propria tematica nella consapevolezza delle criticità che la riguardano, ma aprendosi anche ad una prospettiva propositiva, raccogliendo possibili traiettorie e soluzioni per promuovere la salute nell’ambito di interesse. I contributi emersi dai tavoli di lavoro verranno raccolti e rielaborati con l’obiettivo di restituirli poi alla cittadinanza, rendendoli pubblici, poiché intesi come espressione dei significati che i cittadini stessi attribuiscono al concetto di salute.